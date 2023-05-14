شنيشل يعد قائمة من 50 لاعباً لبطولة غرب آسيا في العراق

2023/05/14 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكَّد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، مساء الأحد، أن تحضيراته للاستحقاقات القارية المقبلة وأبرزها تصفيات كأس آسيا تحت 24 عامًا ستختلف جذريًا عن فترة الإعداد القصيرة لبطولة غرب آسيا المقررة في بغداد وكربلاء خلال يونيو/حزيران المقبل.

وقال شنيشل، في تصريحات صحفية: "رئيس الإتحاد العراقي عدنان درجال وعدنا بتذليل كل الصعوبات، وتوفير مستلزمات النجاح للفريق قبل الدخول لبطولة غرب آسيا".

وأضاف "بعد نهاية الدوري ستكون مرحلة إعداد جيدة للمنتخب الأولمبي من خلال إقامة معسكر داخلي وآخر خارجي تتخلله مباريات على مستوى عالٍ".

وتابع "أتمنى أن نوفق في إعداد منتخب أولمبي جيد يكون رافدًا حقيقيًا للمنتخب الأول".

وختم "سنعلن قائمة أولية مكونة من 50 لاعبًا من فريق الدوري الممتاز والدرجة الاولى، وكذلك دوري الرديف ثم نقلص هذا العدد للاعبين الأكثر جاهزية".

يذكر أن المنتخب الأولمب، بتشكيله الحديث خاض مشاركة خارجية وحيدة في بطولة الدوحة الدولية التي جرت منافساتها أواخر مارس/آذار الماضي.

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