برشلونة بطلاً لليغا للمرة 27

2023/05/15 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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توج برشلونة بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة ال27 في تاريخه، عقب الفوز على إسبانيول في الديربي (4-2) مساء الأحد، ضمن الجولة ال34 من البطولة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، صاحب الترتيب الثاني، ليحسم اللقب قبل 4 جولات على النهاية.

سجل أهداف برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، وأليكس بالدي، وجيوليس كوندي في الدقائق (11، 20، 40، 53)، فيما سجل هدفي إسبانيول الذي توقف رصيده عند نقطة 31 نقطة (في المرتبة قبل الأخيرة)، خافيير بوادو، وخوسيلو في الدقيقتين (73، 90).

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