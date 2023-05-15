ساعة المسلة.. اللجنة المالية تعترف: ايرادات العراق للرواتب فقط و سلّم الرواتب استهلاك إعلامي

2023/05/15 | 01:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.مقرر اللجنة المالية السابق...

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اللجنة المالية تعترف: ايرادات العراق للرواتب فقط و سلّم الرواتب استهلاك إعلامي أولاً على المسلة.

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