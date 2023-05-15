اجتماع‭ ‬عراقي‭ ‬كويتي‭ ‬يبحث‭ ‬الملف‭ ‬الحدودي

2023/05/15 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مداهمة‭ ‬أوكار‭ ‬سرية‭ ‬للقمار‭ ‬والمخدرات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب بغداد‭ -‬الكويت‭ -‬الزمان‭ ‬ انعقد‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬امس‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الكويتية‭-‬العراقية‭ ‬المشتركة‭ ‬،‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الحدودية‭ ‬العالقة‭ ‬ وجرت‭ ‬المناقشات‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬معطيات‭ ‬فنية‭ ‬استكمالا‭ ‬لما‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬سابقة‭.‬ واعلن‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬العراقية‭ ‬الكويتية‭ ‬لبحث‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭.‬ […]

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