2023/05/15 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مداهمة أوكار سرية للقمار والمخدرات في بغداد والجنوب بغداد -الكويت -الزمان انعقد في الكويت امس اجتماع اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة ، لمناقشة القضايا الحدودية العالقة وجرت المناقشات في اطار معطيات فنية استكمالا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة. واعلن بيان لوزارة الخارجية العراقية ، عن اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية لبحث ترسيم الحدود. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع عراقي كويتي يبحث الملف الحدودي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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