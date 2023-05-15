2023/05/15 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماكرون:روسيا باشرت تبعيتها للصين وعلينا عدم مواجهتها باريس- برلين – الزمان اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لوبينيون» الأحد أن روسيا «خسرت جيوسياسيا» الحرب في أوكرانيا وبدأت «شكلا من أشكال التبعية للصين». وقال ماكرون «خسرت روسيا جيوسياسيا» مشيرا إلى علاقات موسكو مع حلفائها التقليديين، مع الصين، وتوسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلنسكي يستكمل في فرنسا وألمانيا جولته لدعم هجوم الربيع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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