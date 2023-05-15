زيلنسكي‭ ‬يستكمل‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬جولته‭ ‬لدعم‭ ‬هجوم‭ ‬الربيع

2023/05/15 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون‭:‬روسيا‭ ‬باشرت‭ ‬تبعيتها‭ ‬للصين‭ ‬وعلينا‭ ‬عدم‭ ‬مواجهتها باريس‭- ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوبينيون‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬خسرت‭ ‬جيوسياسيا‮»‬‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبدأت‭ ‬‮«‬شكلا‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التبعية‭ ‬للصين‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬خسرت‭ ‬روسيا‭ ‬جيوسياسيا‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬علاقات‭ ‬موسكو‭ ‬مع‭ ‬حلفائها‭ ‬التقليديين،‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬وتوسع‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) […]

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