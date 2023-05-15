ريال مدريد يهنئ برشلونة على تتويجه بلقب الليغا

2023/05/15 | 02:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حرص نادي ريال مدريد في تهنئة غريمه برشلونة بلقب بطل الدوري الاسباني.وتوج البارسا باللقب إثر فوزه العريض على جاره إسبانيول بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب استاد “كورنيلا- إل برات”، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.وكتب ريال مدريد عبر صفحته […]

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