2023/05/15 | 02:40 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حكومة ألبيرتا تحذير للسكان من عدم المشاركة والتدخل للتعامل مع الحرائق التي تجتاح المنطقة، والتي قد تعرض حياتهم للخطر.يأتي ذلك بعدما قام أحد المواطنين بالتدخل عن طريق جرافته في محاولته للمشاركة في السيطرة على الحرائق، وتسبب في كسر الأشجار في النار وكاد يدهس طواقم الإطفاء ومعداتهم.يقول البيان إنه “من الضروري أن يفهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا تشارك في إطفاء حرائق الغابات في ألبيرتا لهذه الأسباب شبكة القيقب الدولية.

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