2023/05/15 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراقب العواصم الغربية باهتمام ما ستؤول إليه الانتخابات التركية التي جرت، الأحد، لاختيار رئيس للجمهورية التي يسكنها نحو 85 مليون تركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات الرئاسة التركية.. هل يأمل الغرب بسقوط إردوغان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات الرئاسة التركية.. هل يأمل الغرب بسقوط إردوغان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).