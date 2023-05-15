إردوغان‭ ‬يطلب‭ ‬عدم‭ ‬التسرع‭ ‬بإعلان‭ ‬النتائج‭ ‬والأنظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬صناديق‭ ‬الخارج

2023/05/15 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭ ‬تصوت‭ ‬لصالح‭ ‬قليجدار‭ ‬أوغلو‭ ‬والأكراد‭ ‬يصغون‭ ‬لتغريدة‭ ‬رئيس‭ ‬حزبهم انقرة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إسطنبول‭ -‬الزمان‭ ‬ انتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬إسراع‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭.‬وقال‭ ‬أردوغان‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭: ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬وديمقراطية‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات،‭ ‬فإن‭ ‬محاولة‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ […]

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