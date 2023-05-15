2023/05/15 | 02:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسطنبول تصوت لصالح قليجدار أوغلو والأكراد يصغون لتغريدة رئيس حزبهم انقرة-(أ ف ب) – إسطنبول -الزمان انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسراع المعارضة في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال أردوغان في تغريدة على تويتر: «في حين أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وديمقراطية وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، فإن محاولة إعلان النتائج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يطلب عدم التسرع بإعلان النتائج والأنظار تتجه نحو صناديق الخارج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال أردوغان في تغريدة على تويتر: «في حين أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وديمقراطية وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، فإن محاولة إعلان النتائج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يطلب عدم التسرع بإعلان النتائج والأنظار تتجه نحو صناديق الخارج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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