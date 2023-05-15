2023/05/15 | 03:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bWodqDi5apU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث الرسمي بإسم الحكومة: تم تخصيص 400 مليار دينار لمشروع تحلية المياه في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث الرسمي بإسم الحكومة: تم تخصيص 400 مليار دينار لمشروع تحلية المياه في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).