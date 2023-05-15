طباخ أم طيار.. هل لك الخيار فعلاً؟

2023/05/15 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا ركز براء كل جهده في الطيران فهل سيستطيع أن يكسب الزرق الكافي ليعيل نفسه وعائلته؟

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