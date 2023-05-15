عمليات فرز الأصوات متواصلة لإعلان نتائج الانتخابات

2023/05/15 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نافذة خاصة من أنقرة حول نتائج الانتخابات التركية والرئاسية البرلمانية

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