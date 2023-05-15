في ضربة للجيش.. المعارضة في تايلاند تتقدم في الانتخابات البرلمانية

2023/05/15 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرزت المعارضة التقدمية في تايلاند تقدما مبكرا في فرز أولي للأصوات في الانتخابات البرلمانية، الأحد، إذ تقدمت بفارق كبير على أحزاب محافظة متحالفة مع الجيش الذي يحتل مكانة بارزة في الحكومة منذ قرابة عقد من الزمان، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، أنه في ضربة للجيش، ظهرت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في تايلاند كأكبر الفائزين في الانتخابات التي أجريت على مستوى البلاد، الأحد، في مؤشر واضح على رفض المؤسسة الموالية للجيش التي حافظت على قبضتها على السلطة منذ انقلاب عام 2014.

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