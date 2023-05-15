النفخ في السوداني.. ونظرية “الضوء في النفق”

2023/05/15 | 07:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبدالمنعم الاعسم عندما جاءوا بالسيد محمد شياع السوداني الى منصب ادارة سلطة القرار الزموه بطائفة من الممنوعات وكان الامر، كما يقول كافكا “يشبه ان تقف في منتصف غرفة لا يُسمح...أكمل القراءة ←

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