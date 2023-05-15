بين التوجه السياسي …والتوجه الديني …ومقتضيات التغيير ..جدلية

2023/05/15 | 07:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي نعم…ان دين المساواة الذي جاء به محمد بن عبدالله ، دُفن معه وفي قبره….فليس لاحدٍ حق الادعاء به بعد… مالم يقل المؤرخ الحقيقة …سنبقى تحت نظرية الخطأ...أكمل القراءة ←

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