2023/05/15 | 07:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة المالية تنفي أي مساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وتؤكد أنها ثابتة في الموازنة.. في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: g9LFJUW2EXE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة المالية تنفي أي مساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وتؤكد أنها ثابتة في الموازنة.. في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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