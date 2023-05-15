تحديات ديموغرافية في اليوم الدولي للأسر.. الأمم المتحدة تركز على الخصوبة والوفيات

2023/05/15 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحي الأمم المتحدة في الـ15 من مايو اليوم العالمي للأسر، وموضوع احتفالية 2023 هو "الأسر والاتجاهات الديموغرافية"، فتركز على التوجه الكبير للتغيير الديموغرافي وتأثيره على الأسر.يأتي ذلك بعد أن وصل عدد سكان العالم في أواخر عام 2022 إلى 8 مليارات نسمة.

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