2023/05/15 | 08:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2O8Hnk2bvoE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر : أبرأ من وصفي بالإمام المهدي عليه السلام | موجز اخبار الصباح 2023/5/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر : أبرأ من وصفي بالإمام المهدي عليه السلام | موجز اخبار الصباح 2023/5/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).