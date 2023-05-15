واقع أم خيال؟.. شاهد كيف أنقذت ساعة

2023/05/15 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت ساعة "أبل" مايكل برودكورب بعدما تعرض لحادث دهس في مدينة إيغان بولاية مينيسوتا الأمريكية في الشهر الماضي، حيث اتصلت الساعة بالطوارئ وأبلغت عائلته بما حدث.

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