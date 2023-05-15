الولايات المتحدة.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في أريزونا وكنتاكي

2023/05/15 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة الأمريكية يوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار أثناء تجمع السكان في أحد الأحياء بولاية أريزونا، ومقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بإطلاق نار في ولاية كنتاكي.وقالت المتحدثة باسم شرطة مدينة يوما، الرقيب لوري فرانكلين، إن إطلاق النار وقع قبل الحادية عشرة من مساء السبت في المدينة الواقعة […]

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مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في أريزونا وكنتاكي أولاً على ايرث نيوز.

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