2023/05/15 | 09:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5qKbURhfIG8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطط حكومية لتجاوز الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي في #دينار مع قيس المرشد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطط حكومية لتجاوز الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي في #دينار مع قيس المرشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).