خام برنت ينخفض 61 سنتاً

2023/05/15 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود من كبار مستهلكي النفط العالميين، الولايات المتحدة والصين، مما قلص المخاوف من أي تخفيضات في أوبك+.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا ، أو 0.83٪ ، إلى 73.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.48 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 56 سنتًا ، أو 0.8٪.

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