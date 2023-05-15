2023/05/15 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني علق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.وقال بايدن: “ليفز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق غير متوقع من بايدن على الانتخابات الرئاسية التركية المركز الخبري الوطني.

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