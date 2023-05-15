2023/05/15 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت شركة ميتا إيقاف تطبيق المراسلة الخاص بها “فيسبوك ماسنجر” على ساعة آبل ابتداءً من نهاية شهر مايو الجاري، دون أن تحدد أسباب تلك الخطوة.وأكد المتحدث الرسمي لشركة ميتا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘ميتا’ توقف تطبيق ‘فيسبوك ماسنجر’ على ساعة آبل المركز الخبري الوطني.

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