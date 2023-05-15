اللجنة المالية تبدأ تفكيك بنود الموازنة

2023/05/15 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً، مساء الأحد، بشأن انجاز قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وابداء مقترحاتها.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة شرعت بقراءة بنود الموازنة والمادة الاولى الخاصة بالايرادات، وبيع النفط بسعر 70 دولارا للبرميل، والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، والعجز ونسب المشاريع".

واضافت أن "اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية على الموازنة"، مؤكدة "ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة والتي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والاسراع في انجازها خلال فترة زمنية محددة".

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