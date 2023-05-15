النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تظهر تقدم

2023/05/15 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تقدم تحالف الجمهور الحاكم، بنسبة 49.31%، وفقا لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول الرسمية.

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