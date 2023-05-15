2023/05/15 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفسد جمهور نادي إسبانيول احتفال جاره برشلونة بتحقيق لقب الدوري الإسباني لموسم 2023/2022، وللمرة الـ 27 في تاريخ "الفريق الكتالوني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير إسبانيول تفسد احتفال برشلونة بتحقيق لقب "لا ليغا".. ماذا فعلت؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير إسبانيول تفسد احتفال برشلونة بتحقيق لقب "لا ليغا".. ماذا فعلت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).