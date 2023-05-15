إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في نينوى

2023/05/15 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي ، اليوم الاثنين، من احباط محاولة تسلل مجموعة ارهابية الى قضاء النمرود في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته ( بغداد اليوم) ، أن" مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي الماسكة للأرض تمكنت من احباط محاولة تسلل مجموعة ارهابية الى قضاء النمرود في محافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، مؤكدا ان "القوات الأمنية لازالت تجري عملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية".

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