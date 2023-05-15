السوداني يعلن إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022-2023

2023/05/15 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022- 2023.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، أعلن عن إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، (2022-2023)، وخطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق، في مختلف الاختصاصات والمجالات".

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