العراق.. تلوث بيئي يهدد مناطق زراعية في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين

2023/05/15 | 10:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهدد تسرب نفطي في قضاء العَلَم بمحافظة صلاح الدين بوقوع تلوث بيئي في الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، فقد طفا التسرب على نحو 5 آلاف دونم زراعي بسبب سيول الأمطار الغزيرة خلال شهر مارس/آذار الماضي.

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