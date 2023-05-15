2023/05/15 | 10:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: الصدر بتسجيله الأخير أكد أن فصائل الإطار وراء أصحاب القضية وعودته ستقلب الطاولة على الجميع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: الصدر بتسجيله الأخير أكد أن فصائل الإطار وراء أصحاب القضية وعودته ستقلب الطاولة على الجميع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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