2023/05/15 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس لجنة الانتخابات التركية، أحمد ينر، اليوم الاثنين، حصول الرئيس رجب طيب أردوغان، على 49.4% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت، الأحد، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية رسمياً المركز الخبري الوطني.

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