2023/05/15 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت نقابة أطباء السودان، عن مقتل 280 شخصا وإصابة 160 آخرين في اشتباكات بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور خلال يومي الجمعة والسبت، وذلك في “هجوم مليشيا مسلحة ترتدي زي قوات الدعم السريع”. وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



مقتل 280 شخصا في اشتباكات مدينة الجنينة المركز الخبري الوطني.

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