2023/05/15 | 10:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يبدو أن حكومة إبراهيم رئيسي تأمل أن يؤدي تحسين العلاقات...

ظهرت المقالة تطور علاقات ايران بالسعودية..



وايران امام صعوبات تخلقها مجموعة السبع أولاً على المسلة.

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