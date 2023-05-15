أردوغان يلقي خطاباً أمام أنصاره وسط احتدام التنافس الانتخابي

2023/05/15 | 10:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو.جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره المحتشدين أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.وأضاف أردوغان: “نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد”.وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في […]

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