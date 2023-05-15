المالية النيابية: لمسات اخيرة تفصلنا على تمرير الموازنة

2023/05/15 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو المالية النيابية ثامر ذيبان

الحمداني، الاثنين، استمرار المباحثات

بشأن تخفيض حجم العجز بالموازنة، مبينا

ان تقليل النفقات غير الهامة ابرز

النقاط الخلافية بين اللجنة.

وقال الحمداني أن "اللجنة مس

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