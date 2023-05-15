تركيا: حكم جديد ام ستراتيجية جديدة؟

2023/05/15 | 11:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ابراهيم العبادي كانت انتخابات الرئاسة التركية التي جرت يوم 14-آيار...

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