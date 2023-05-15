تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية للمرة الأولى في تاريخها

2023/05/15 | 11:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة,-(أ ف ب) – بدأت تركيا الاثنين تستعد لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب اردوغان على منافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى.وبدا أردوغان منتصرا عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه […]

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