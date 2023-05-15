تتويج برشلونة يفتح الطريق أمام النادي لاستعادة مجده

2023/05/15 | 11:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة (أ ف ب) – بتتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والأولى منذ عام 2019، أكّد برشلونة أنه يسير في الاتجاه الصحيح، لكن طريق العودة نحو المجد الأوروبي لا يزال طويلًا وخادعًا.رهن الرئيس جوان لابورتا جزءًا من مستقبل النادي الصيف الماضي للتعاقد مع المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع […]

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