ملاحظات عن تجارب الاقتراب من الموت – علي مارد الأسدي

2023/05/15 | 11:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي مارد الأسدي ” عد..لم يحن وقتك بعد” !! ربما تكون هذه العبارة المحملة بالمعنى والمغزى من الحياة هي العامل الأوحد الذي يسمعه شفاهًا أو يلقنه إيحاءً أغلب الذين عاشوا ما صار يعرف بتجارب الاقتراب من الموت بعد تعرضهم لحوادث أو أمراض أو أعراض أنتهت بهم الى حالة من الموت السريري لفترة من الوقت […]

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