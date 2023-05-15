العراق يستضيف اجتماع المجلس العربي للسكان والتنمية الأربعاء المقبل

2023/05/15 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

من المقرر أن يستضيف العراق، الأربعاء المقبل، الاجتماع التنسيقي للدول الأعضاء في المجلس العربي للسكان والتنمية.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة التخطيط إنَّ "الاجتماع الذي سيعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، يهدف لتبادل المعارف والخبرات بين الدول الأعضاء في المجلس العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية".

وأضاف أنَّ "الاجتماع سيناقش القضايا السكانية وإجراءات الدول في تنفيذ الالتزامات الدولية خاصة مقررات قمة نيروبي للسكان والتنمية عام 2019، والخبرات بشأن الاستفادة من الفرصة السكانية"، موضحاً أنَّ "وفوداً من 16 دولة عربية أو أكثر ستشارك في الاجتماع الذي سيتزامن مع إطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية".

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