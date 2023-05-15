2023/05/15 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022-2031)".

وأضاف ان "رئيس الوزراء أعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق في مختلف الاختصاصات والمجالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).