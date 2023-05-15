2023/05/15 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية بمحافظة صلاح الدين.وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “وزير الداخلية وبحضور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يوجه بتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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