2023/05/15 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني في كركوك ، اليوم الاثنين ، تحرر مختطفة والقاء القبض على خاطفيها في المحافظة.وذكر بيان للجهازين تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “بعد ورود شكوى قضائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني في كركوك يحرر مختطفة ويلقي القبض على خاطفيها المركز الخبري الوطني.

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