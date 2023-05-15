زيلينسكي يصل إلى بريطانيا.. ولندن تتعهد بمزيد من الدعم العسكري

2023/05/15 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إلى بريطانيا، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت تعهدت فيه لندن بزيادة الدعم العسكري.

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