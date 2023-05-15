"إرفع راسك وأنا أكلمك".. تفاعل على حديث فهد المفرج للاعبي الهلال بين شوطي نهائي كأس الملك

2023/05/15 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغردون مع مقطع فيديو تضمن كلمة للمدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، فهد المفرج، بين شوطي مباراة نهائي كأس الملك مشيرين إلى أنها "غيرت مجرى المباراة".

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