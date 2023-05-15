ثورة لغوية

2023/05/15 | 11:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد مجيد العلي في القرن الأخير من تاريخ الايزيدية أدبيا حصل جمود مخيف بفعل الابادات الجماعية حتى بات كل أدبنا شفاهيا بدءا من الأمثال الشعبية التي هي بالآلاف مرورا بالأغاني التراثية التي كانت و لا تزال الجزء الأكثر رونقا في ادبنا و وصولا للحكايات و القصائد الدينية و غير الدينية و ليس انتهاءا بالشعر .ثم بعد ذلك …

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