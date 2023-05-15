فيان دخيل تهاجم وزارة الهجرة و المهجرة و تتهمها باجراءات تعسفية

2023/05/15 | 11:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك في بيان لها اتهمت عضو مجلس النواب العراقي ” فيان دخيل ” المتحدث الرسمي باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي وزارة الهجرة و المهجرين بقطعها لرواتب الحماية الاجتماعية للنازحين و وصفت هذا الاجراء بالتعسفي ..البيان الذي صدر من المكتب الاعلامي للنائب دخيل و التي ورد الى ايزيدي …

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