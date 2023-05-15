نجاح جديد للعراق: منظمة الطاقة الدولية تعتمد مؤسسة وارث لعلاج الاورام مركزا تدريبيا عالميا

2023/05/15 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نجاح جديد يسجل للعتبة الحسينية

المقدسة اعتمدت منظمة الطاقة الذرية

الدولية في اجتماعها الاخير الذي عقد في

العاصمة النمساوية فيينا، مؤسسة وارث

الدولية لعلاج الاورام التابعة لهيئة

الصحة والتعليم الجام

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