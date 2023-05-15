خلال 15 يوما.. إيقاف ومنع 60 حالة ابتزاز وعنف أسري في العراق

2023/05/15 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت مفارز الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، تصديها 60 من حالات الابتزاز والعنف الاسري ومعالجتها في بغداد وعدد من محافظات البلاد المختلفة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت 40 حالة ابتزاز الكتروني خلال الأسبوعين الأولين من شهر آيار الجاري".

واضاف البيان، أنه "في وقت تمكنت فيه من منع 20 حالة عنف أسري، وأعادت 5 فتيات هاربات الى ذويهن".الى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا.ومن الجدير بالذكر أن الحالات التي تمت معالجتها من قبل مفارز الشرطة المجتمعية قد تم رصدها ومعالجتها في بغداد وعدد من محافظات البلاد المختلفة.

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